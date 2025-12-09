weather starkbewoelkt
Sachsen-Anhalt-Monitor Die Sachsen-Anhalter sind zufrieden mit ihrem Leben - doch über ihr Land denken sie ganz anders

Letztmalig vor der Landtagswahl erklärt eine große Studie, wie die Menschen zwischen Zeitz und Arendsee ticken. Wissenschaftler beobachten einen rätselhaften Widerspruch.

Von Hagen Eichler Aktualisiert: 09.12.2025, 17:27
220 Seiten Papier: Der Sachsen-Anhalt-Monitor 2025 untersucht die politischen Einstellungen der Landesbewohner. (Foto: Hagen Eichler)

Magdeburg/MZ - Trotz eines meist zufriedenen Blicks auf den eigenen Lebensstandard sind die Sachsen-Anhalter überzeugt, dass es ihrem Land eher mittelmäßig bis schlecht geht. Das ist ein wesentlicher Befund des am Dienstag vorgestellten Sachsen-Anhalt-Monitors. Die 220-Seiten-Studie ist die letzte umfassende Stimmungsanalyse vor der Landtagswahl im September 2026.