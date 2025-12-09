Sachsen-Anhalt-Monitor Die Sachsen-Anhalter sind zufrieden mit ihrem Leben - doch über ihr Land denken sie ganz anders
Letztmalig vor der Landtagswahl erklärt eine große Studie, wie die Menschen zwischen Zeitz und Arendsee ticken. Wissenschaftler beobachten einen rätselhaften Widerspruch.
Aktualisiert: 09.12.2025, 17:27
Magdeburg/MZ - Trotz eines meist zufriedenen Blicks auf den eigenen Lebensstandard sind die Sachsen-Anhalter überzeugt, dass es ihrem Land eher mittelmäßig bis schlecht geht. Das ist ein wesentlicher Befund des am Dienstag vorgestellten Sachsen-Anhalt-Monitors. Die 220-Seiten-Studie ist die letzte umfassende Stimmungsanalyse vor der Landtagswahl im September 2026.