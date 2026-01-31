Millionenfach wurden sie getragen, heute sind sie fast verschwunden: Kittel aus Dederon gehörten in der DDR zum Alltag – und sind fest in der Erinnerung vieler Ostdeutscher verankert. Im Erzgebirge stemmt sich eine Unternehmerin gegen das Vergessen.

In der DDR waren sie in jedem Haushalt - hier werden heute noch Dederon-Schürzen hergestellt

Die gepunkteten Dederon-Schürzen sind laut Birgit Mädler nach wie vor der Dauerbrenner. Es gibt sie als Kleider- oder Hosenschürzen, zum Knöpfen oder Binden.

Eibenstock/MZ. - Die Nähmaschine rattert, eine Schere surrt durch den Stoff. „Welche Farbe wollte die Kundin?“, ruft Andrea Grimm ihrer Chefin Birgit Mädler zu. Die überlegt kurz. Das Rattern pausiert, das Surren ebenso. „Lila, denk ich, das passt auch“, sagt Mädler dann. Und sogleich rollt das Nähgerät wieder los. Es ist ein altes Modell, noch aus DDR-Zeiten. „Für Investitionen in neue Maschinen reicht das Geschäft nicht“, sagt die Firmeninhaberin. „Aber die alten Geräte funktionieren ja auch noch – die sind sehr langlebig.“ Birgit Mädler trägt, was sie und ihre Mitarbeiterin Andrea Grimm produzieren: eine Dederon-Schürze.