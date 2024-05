Die Kreise sind unter anderem für die Jugendhilfe verantwortlicht. Bei einem Projekt in Klostermansfeld richten Jugendliche einen verwilderten Garten wieder her.

Halle/MZ. - Sachsen-Anhalts Landkreise ziehen vor das Bundesverfassungsgericht, um in Zukunft ausreichend Geld für zentrale Aufgaben wie Schulbusse, Jugendhilfe und Kultur zu haben. Als Kläger in Karlsruhe wollen der Kreis Mansfeld-Südharz und der Salzlandkreis auftreten, kündigte Heinz-Lothar Theel gegenüber der MZ an. Der Geschäftsführer des Landkreistags Sachsen-Anhalt sagte die Unterstützung aller anderen neun Landkreise in Sachsen-Anhalt zu: „Das tragen wir gemeinsam.“ Die Gerichtskosten würden solidarisch aufgeteilt, erklärte er.