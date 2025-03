Alokoholiker in Sachsen-Anhalt „Ich hätte mich zu Tode gesoffen“: Wie Thomas Lorenz aus dem Harz in die Sucht rutschte

Thomas Lorenz aus Elbingerode trank sich über Jahre aus dem Leben – am Ende mit vier Flaschen Schnaps am Tag. Er schottete sich ab, ließ niemanden sich heran. Schonungslos berichtet der 45-Jährige, wie er shcleichend in die Sucht glitt.