Mit gebrochenem Arm stieg Christa Reichhardt aus Halle Mitte Januar in einen Krankenwagen. Mit lebensbedrohlichen Verletzungen verließ sie ihn wieder. Was der 95-Jährigen zustieß, ist unklar. Die Ermittlungen wurden eingestellt. Fragen bleiben.

Um mit Christa Reichhardt zu sprechen, muss man in die Knie gehen. Die zierliche, weißhaarige Frau sitzt in einem großen Sofa, das sie zu verschlucken scheint – so sehr versinkt sie darin. Ihren Kopf heben, sagt die 95-Jährige, könne sie nicht mehr. Ihre Halswirbelsäule wird von zwei Stangen und mehreren Schrauben zusammengehalten. „Es schmerzt“, sagt Reichhardt kaum hörbar und deutet auf ihren Haaransatz. „Von hier oben geht es nach hinten runter, als würde jemand einen Dolch dort reinstoßen – mehrmals am Tag.“