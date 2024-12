„Großer Erfolg für Sachsen-Anhalt“: Haseloff lobt Absage an höheren Rundfunkbeitrag

Entscheidung in Berlin

Die Ministerpräsidenten (v.r.) Winfried Kretschmann und Reiner Haseloff sowie Sachsen-Anhalts Medienminister Rainer Robra am Donnerstag in Berlin.

Magdeburg/MZ - Die monatliche Haushaltsabgabe für ARD, ZDF und Deutschlandradio bleibt für zwei weitere Jahre bei 18,36 Euro. Das haben die Ministerpräsidenten am Donnerstag beschlossen. Die entstehende Finanzlücke sollen die Rundfunkanstalten ausgleichen, indem sie die bestehenden Rücklagen von rund 1,1 Milliarden Euro statt in vier bereits in zwei Jahren aufbrauchen. „Eine Beitragserhöhung wurde für die nächsten zwei Jahre ausgeschlossen“, sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) der MZ. „Das ist ein großer Erfolg für Sachsen-Anhalt.“