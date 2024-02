Staatsanwaltschaft fordert neun Jahre Haft für Stephan B. wegen Geiselnahme in Gefängnis

Halle (Saale)/Magdeburg - Als Richterin Simone Henze-von Staden am Montag die letzten Gutachten in diesem Strafprozess verlesen lässt, schließt sich plötzlich ein Kreis. Auf ihrem Tisch liegt ein Vermerk des Landeskriminalamts (LKA) – verfasst nach Stephan B.s Fluchtversuch im Dezember 2022, bei dem er zwei Gefängnismitarbeiter als Geiseln nahm. Das LKA vermutet: Dass der Halle-Attentäter als einfacher Häftling so genau wusste, welche Route er durch den Gefängniskomplex zum Ausgangstor nehmen musste, hing womöglich mit dem ersten Strafprozess gegen ihn im Jahr 2020 zusammen.