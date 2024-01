In der JVA Burg nahm der Halle-Attentäter Stephan B. zwei Mitarbeiter als Geiseln: Vor seinem neuen Strafprozess in der kommenden Woche ist der Rechterrorist nun zurück nach Sachsen-Anhalt verlegt worden. Wieso er jetzt in der Jugendanstalt sitzt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Der inhaftierte Halle-Attentäter Stephan B. ist zurück in Sachsen-Anhalt. Der 32-jährige Rechtsterrorist wurde am Dienstag per Hubschrauber aus seinem bisherigen Gefängnis im niedersächsischen Wolfenbüttel in die Jugendanstalt Raßnitz (Saalekreis) verlegt. Das bestätigte Sachsen-Anhalts Justizministerium auf MZ-Anfrage. Nach MZ-Informationen sicherten bewaffnete Spezialkräfte der Justiz den Flug des Häftlings.