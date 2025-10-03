weather heiter
  4. Mehr Sicherheit für Senioren: Gefahr an Ampeln - Politiker in Sachsen-Anhalt fordern längere Grünphasen für Fußgänger

Diese Grünphasen sind nicht zu schaffen: Immer wieder müssen Kreuzungen in Sachsen-Anhalt entschärft werden, weil Fußgänger die Fahrbahn nicht rechtzeitig räumen können. Politiker fordern nun landesweite Abhilfe.

Von Jan Schumann 03.10.2025, 06:00
In Sachsen-Anhalt fordern Politiker längere Grünphasen für Fußgänger. (Foto: picture alliance/dpa | Fabian Strauch)

Magdeburg/MZ - Aus Sorge um die Verkehrssicherheit älterer und eingeschränkter Fußgänger fordern Politiker in Sachsen-Anhalt die Neuprogrammierung zahlreicher Ampelphasen. „Regelmäßig melden sich Bürger bei mir, die Schwierigkeiten haben, in der vorgegebenen Zeit über die Fahrbahn zu kommen“, sagte Cornelia Lüddemann, Chefin der Grünen-Landtagsfraktion, der MZ.