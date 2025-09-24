Würde die Polizei das Fahrverhalten auf der Annenkreuzung kontrollieren, müssten etliche Autofahrer zeitweise zu Fuß gehen. Welch schockierendes Ergebnis eine MZ-Zählung ergibt.

Laufend bei Rot über die Ampel - schockierende Bestandsaufnahme auf Bernburger Kreuzung

Ein alltägliches Bild: Rotlichtsünder aus der Friedensallee zwingen Autofahrer auf der Annenstraße trotz grüner Ampel zum Warten.

Bernburg/MZ. - Wegen der aktuellen Sperrung der Gröbziger Straße rollt mehr Verkehr aus Richtung Talstadt über Dröbel. Immer mehr Linksabbieger von der Annenstraße sehen sich jedoch genötigt, während der kurzen Grünphase trotzdem warten zu müssen, weil reihenweise Linksabbieger aus der Friedensallee bei Rot über die Annenkreuzung fahren. Eine MZ-Zählung in dieser Woche brachte ein schockierendes Ergebnis.