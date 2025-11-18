Auf der A2 zwischen Eilsleben und Bornstedt ist ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen. Dabei wurde der stark betrunkene Fahrer schwer verletzt.

Lebensgefahr! Schwer betrunkener Autofahrer bei Unfall auf der A2 schwer verletzt

Ein betrunkener Autofahrer ist auf der Autobahn 2 bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Tundersleben. – Bei einem Unfall auf der A2 ist am Montagabend ein 39-Jähriger schwer verletzt worden, teilt die Polizei mit.

Demnach sei der Mann mit seinem Pkw zwischen Eilsleben und Bornstedt (Landkreis Börde) in Fahrtrichtung Berlin aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Dabei sei er mit seinem Auto hinter die äußere Schutzplanke geraten und mehrfach dagegen geprallt. Anschließend sei er noch mehrere hundert Meter durch den Grünstreifen gefahren, bevor der Pkw zum Stehen kam.

Unfall auf der A2: Fahrer war betrunken

Am Unfallort haben die Beamten Alkoholgeruch bei dem 39-jährigen Fahrer festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte die Vermutung: 3,45 Promille habe das Gerät angezeigt.

Der Mann sei mit seinen schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Sein Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobenentnahme angeordnet, so die Polizei weiter.

Das Auto sei nicht mehr fahrbereit gewesen und musste abgeschleppt werden.

Zum Vergleich: Ab 1,1 Promille gelten Autofahrer als absolut fahruntauglich. Bei einem Wert über 3,5 Promille besteht Lebensgefahr. Ab einem Blutalkoholwert von 4 Promille drohen dem Betroffenen Atemstillstand, Koma und Tod.