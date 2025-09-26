Kam es vor dem geplanten Haftantritt der Rechtsextremistin Marla-Svenja Liebich zu einer Panne in Sachsen-Anhalts Justizbehörden? Ein wichtiges Schreiben soll erst verspätet an die Staatsanwaltschaft Halle weitergeleitet worden sein.

Gab es eine Panne in Sachsen-Anhalts Justizbehörden vor Liebichs geplantem Haftantritt?

Magdeburg/MZ/dpa/js - Die flüchtige Rechtsextremistin Marla-Svenja Liebich soll das sachsen-anhaltische Justizministerium vor dem geplanten Haftantritt informiert haben, dass sie die Haft nicht antreten wird. Über ein entsprechendes Schreiben habe Justizministerin Franziska Weidinger (CDU) im vertraulichen Teil des Rechtsausschusses informiert, bestätigten mehrere Landtagsabgeordnete der Deutschen Presse-Agentur. Weidinger habe in diesem Zusammenhang von einem „Gnadengesuch“ gesprochen.