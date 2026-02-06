Debatte um Führerscheinkosten Günstigerer Führerschein: „Fahrschule“ als Schulfach in Sachsen-Anhalt?
Angesichts gestiegener Kosten für den Führerschein plädiert die Landtagsfraktion der Linken in Sachsen-Anhalt dafür, die Theorievorbereitung ins Klassenzimmer zu verlegen. Aber ist das praktikabel?
Aktualisiert: 06.02.2026, 14:46
Halle (Saale)/MZ - Im Ringen um einen günstigeren Führerschein legt die Linke in Sachsen-Anhalt einen neuartigen Vorstoß auf den Tisch: Die Linken-Landtagsfraktion plädiert dafür, die nötigen Theoriestunden für den Pkw-Führerschein im Rahmen des Schulunterrichts anzubieten.