Angesichts gestiegener Kosten für den Führerschein plädiert die Landtagsfraktion der Linken in Sachsen-Anhalt dafür, die Theorievorbereitung ins Klassenzimmer zu verlegen. Aber ist das praktikabel?

Die theoretische Führerscheinprüfung findet heute am Computer bzw. Tablet statt. Die Linke plädiert dafür, die Vorbereitung in den Schulunterricht zu integrieren.

Halle (Saale)/MZ - Im Ringen um einen günstigeren Führerschein legt die Linke in Sachsen-Anhalt einen neuartigen Vorstoß auf den Tisch: Die Linken-Landtagsfraktion plädiert dafür, die nötigen Theoriestunden für den Pkw-Führerschein im Rahmen des Schulunterrichts anzubieten.