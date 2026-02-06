weather nebel
Halle (Saale), Deutschland
  4. Günstiger Führerschein: „Fahrschule“ als Schulfach in Sachsen-Anhalt?

Debatte um Führerscheinkosten Günstigerer Führerschein: „Fahrschule“ als Schulfach in Sachsen-Anhalt?

Angesichts gestiegener Kosten für den Führerschein plädiert die Landtagsfraktion der Linken in Sachsen-Anhalt dafür, die Theorievorbereitung ins Klassenzimmer zu verlegen. Aber ist das praktikabel?

Von Max Hunger Aktualisiert: 06.02.2026, 14:46
Die theoretische Führerscheinprüfung findet heute am Computer bzw. Tablet statt. Die Linke plädiert dafür, die Vorbereitung in den Schulunterricht zu integrieren. (Foto: Andreas Stedtler)

Halle (Saale)/MZ - Im Ringen um einen günstigeren Führerschein legt die Linke in Sachsen-Anhalt einen neuartigen Vorstoß auf den Tisch: Die Linken-Landtagsfraktion plädiert dafür, die nötigen Theoriestunden für den Pkw-Führerschein im Rahmen des Schulunterrichts anzubieten.