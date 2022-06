Flugchaos im Westen: Wie gut ist der Airport Leipzig/Halle auf die Ferien vorbereitet?

In Westdeutschland beginnen die Schulferien mit stundenlangen Wartezeiten an Flughäfen und hunderten gestrichenen Flügen. Droht so ein Chaos auch hier?

Am vergangenen Wochenende gab es lange Schlangen in der Schalterhalle des Flughafens Düsseldorf.

Schkeuditz/MZ - Durch das Neun-Euro-Ticket sind bundesweit die Nahverkehrszüge zu Touristik-Zielen überfüllt. Nun laufen auch die Flughäfen über: Für viele Menschen in Nordrhein-Westfalen starteten die Sommerferien an diesem Wochenende mit langen Warteschlangen und gestrichenen Flügen. Zumindest einer der Gründe für die Probleme: Personalnot an den Flughäfen. Die will die Bundesregierung mit einem neuen Vorstoß in den Griff bekommen.