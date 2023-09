Magdeburg - Nach jahrelanger Verzögerung soll in Stendal eine neue Flüchtlingsunterkunft des Landes im kommenden Mai zumindest provisorisch eröffnet werden. Bis zu 600 Menschen können dann in der ehemaligen Kaserne der DDR-Grenztruppen unterkommen.

Nach Abschluss der Bauarbeiten zum Jahresende 2025 soll sie Platz für 1.000 Menschen bieten. Das Innenministerium will damit die Landkreise bei der Unterbringung entlasten. Aktuell kommen deutlich mehr Migranten an als in den Vorjahren, und das Land rechnet mit einer weiteren Steigerung in den kommenden Wochen.

Asylsuchende in Sachsen-Anhalt: 200 Menschen pro Woche kommen an

Bis Ende August erreichten 4.673 Asylsuchende Sachsen-Anhalt. Das entspricht einem Plus von 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Aktuell kämen wöchentlich mehr als 200 Menschen an, berichtete das Landesinnenministerium.

Auch künftig sollen die Neuzugänge zuerst in der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber (ZASt) in Halberstadt (Landkreis Harz) untergebracht werden. Mit der früheren Kaserne in Stendal entsteht nun eine zweite große Unterkunft, in der Menschen anschließend versorgt werden können.

Frühere Kaserne in Stendal: Ein sicherer Ort für Familien und Frauen

Vor allem Familien, alleinreisende Frauen und andere besonders schutzbedürftige Menschen sollen dort wohnen. Laut Innenministerium wird es Sportflächen und Angebote für Kinder geben. Speziell zur Vorbereitung auf die Schule soll eine sogenannte Lernwerkstatt dienen, die von der katholischen Hilfsorganisation Caritas betrieben wird.

Um den Gebäudekomplex im kommenden Jahr in Betrieb nehmen zu können, werden noch Container und eine Leichtbauhalle errichtet. Dort sollen die Verwaltung und die Infrastruktureinrichtungen untergebracht werden, etwa die Ausländerbehörde, der Speisesaal, eine Wäscherei und Hausmeisterdienste. Die eigentlichen Unterkünfte hingegen sind bereits fertiggestellt.

Asylunterkunft in Sachsen-Anhalt: Baukosten steigen auf 45 Millionen Euro

Pläne für eine zweite Aufnahmeeinrichtung des Landes gibt es bereits seit 2015. Im folgenden Jahr hatte das damals von Minister Holger Stahlknecht (CDU) geführte Innenressort angekündigt, in der Stendaler Grenztruppen-Kaserne 1.000 Plätze aufzubauen. Bis 2018 sollte die Unterkunft fertiggestellt sein. Danach gab es jedoch immer neue Verzögerungen und Baukostensteigerungen. 2017 bezifferte das Finanzministerium die Kosten auf rund 30 Millionen Euro. Mittlerweile ist von 45 Millionen Euro die Rede.

Während des letzten großen Flüchtlingszuzugs ab 2015 hatte Sachsen-Anhalt unter großem Zeitdruck seine Aufnahmekapazitäten erhöht. In den folgenden Jahren wurde wieder abgebaut. Noch Ende 2016 verfügte das Land über 4.050 Plätze. Anfang 2018 standen mit 1.940 Plätzen weniger als halb so viele zur Verfügung.

Aktuell klagen die Landkreise, dass ihre Aufnahmekapazitäten an der Grenze oder bereits erschöpft seien. Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) hatte zuletzt die Europäischen Union aufgefordert, die Aufnahme zu begrenzen. „Noch mal so ein Zugangsgeschehen machen die Menschen nicht mit“, sagte die Ministerin.