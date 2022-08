27.000 Ukrainer in Sachsen-Anhalt angekommen - So steht es um ihre Integration

Rund 27.000 ukrainische Flüchtlinge leben derzeit in Sachsen-Anhalt, rund 9.000 davon sind Kinder und Jugendliche. Die meisten gehen inzwischen in einen Kindergarten oder eine Schule. Für die Unterstützung bedankten sich ukrainische Kinder in heimischer Tracht im Juli in Aschersleben mit einem Fest.

Halle/MZ - Mit dem Überfall auf die Ukraine hat Russland die größte Fluchtbewegung in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst. Ein halbes Jahr später zeigt sich nun: Der Flüchtlingszuzug ist ungebrochen. Nach Angaben des Innenministeriums in Magdeburg melden die Kommunen in Sachsen-Anhalt derzeit 50 bis 100 neue Flüchtlinge aus der Ukraine pro Tag. „Nach wie vor treffen kontinuierlich Kriegsflüchtlinge in Sachsen-Anhalt ein, um hier Schutz zu suchen“, teilte das Ministerium auf MZ-Anfrage mit. Laut Sozialverbänden und Arbeitsagentur haben die bereits eingetroffenen Ukrainer zwar inzwischen meist eine Wohnung und beziehen eine Grundversorgung - ihre Integration steht jedoch erst am Anfang.