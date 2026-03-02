Das Land könne bis zu 80 Millionen Euro Verlust pro Jahr auf Dauer nur schwer ausgleichen, sagt Sachsen-Anhalts Finanzminister Michael Richter (CDU). Welche Möglichkeiten er für die nächsten Jahre ins Spiel bringt.

Halle/Magdeburg/DPA/MZ. - Finanzminister Michael Richter (CDU) drängt auf eine engere Zusammenarbeit der beiden Universitätskliniken in Sachsen-Anhalt. Da sei noch sehr viel Luft nach oben, sagte der CDU-Politiker mit Blick auf die Universitätskliniken Halle und Magdeburg. Ein Verlust von bis zu 80 Millionen Euro pro Jahr sei auf Dauer nur schwer vom Land auszugleichen, so Richter. Was das bedeuten könnte für die Zukunft - und wie die Lage aktuell in Halle ist.