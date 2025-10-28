weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Vorschlag für den Parteitag: Erst mal neun Männer, dann eine Frau - diese Kandidatenliste lässt Sachsen-Anhalts CDU rumoren

Vorschlag für den Parteitag Erst mal neun Männer, dann eine Frau - diese Kandidatenliste lässt Sachsen-Anhalts CDU rumoren

Am Wochenende bestimmen die Christdemokraten in Sachsen-Anhalt ihre Liste für die Landtagswahl. Dem Vorschlag zufolge haben Frauen wenig zu melden - dafür ein Mann, der wegen Belästigung in der Kritik steht.

Von Hagen Eichler 28.10.2025, 12:07
Der nach einem Belästigungsvorwurf von einem Fraktionsamt zurückgetretene CDU-Abgeordnete Markus Kurze sichert sich im Vorschlag einen aussichtsreichen Platz.
Der nach einem Belästigungsvorwurf von einem Fraktionsamt zurückgetretene CDU-Abgeordnete Markus Kurze sichert sich im Vorschlag einen aussichtsreichen Platz. (Foto: Jan Woitas/dpa)

Magdeburg/MZ - 52 Köpfe, angeführt von Spitzenkandidat Sven Schulze: Mit diesen Listen-Bewerbern will die Spitze der CDU Sachsen-Anhalts in die Landtagswahl gehen. Am Montagabend hat der Landesvorstand seinen Vorschlag beschlossen. Ein Detail sorgt innerparteilich für Diskussionen: Auf den aussichtsreichen vorderen Plätzen finden sich kaum Frauen.