Vorschlag für den Parteitag Erst mal neun Männer, dann eine Frau - diese Kandidatenliste lässt Sachsen-Anhalts CDU rumoren
Am Wochenende bestimmen die Christdemokraten in Sachsen-Anhalt ihre Liste für die Landtagswahl. Dem Vorschlag zufolge haben Frauen wenig zu melden - dafür ein Mann, der wegen Belästigung in der Kritik steht.
28.10.2025, 12:07
Magdeburg/MZ - 52 Köpfe, angeführt von Spitzenkandidat Sven Schulze: Mit diesen Listen-Bewerbern will die Spitze der CDU Sachsen-Anhalts in die Landtagswahl gehen. Am Montagabend hat der Landesvorstand seinen Vorschlag beschlossen. Ein Detail sorgt innerparteilich für Diskussionen: Auf den aussichtsreichen vorderen Plätzen finden sich kaum Frauen.