Am Wochenende bestimmen die Christdemokraten in Sachsen-Anhalt ihre Liste für die Landtagswahl. Dem Vorschlag zufolge haben Frauen wenig zu melden - dafür ein Mann, der wegen Belästigung in der Kritik steht.

Erst mal neun Männer, dann eine Frau - diese Kandidatenliste lässt Sachsen-Anhalts CDU rumoren

Der nach einem Belästigungsvorwurf von einem Fraktionsamt zurückgetretene CDU-Abgeordnete Markus Kurze sichert sich im Vorschlag einen aussichtsreichen Platz.

Magdeburg/MZ - 52 Köpfe, angeführt von Spitzenkandidat Sven Schulze: Mit diesen Listen-Bewerbern will die Spitze der CDU Sachsen-Anhalts in die Landtagswahl gehen. Am Montagabend hat der Landesvorstand seinen Vorschlag beschlossen. Ein Detail sorgt innerparteilich für Diskussionen: Auf den aussichtsreichen vorderen Plätzen finden sich kaum Frauen.