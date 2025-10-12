weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  Tausendfache Plage: Erst in Rüben, jetzt in Kartoffeln - dieser neu eingewanderte Schädling macht Sachsen-Anhalts Landwirten Angst

Eine aus dem Mittelmeerraum stammende Zikade breitet sich in Sachsen-Anhalt aus und infiziert Pflanzen. Für eine traditionsreiche Kultur könnte es im schlimmsten Fall das Ende bedeuten.

Von Hagen Eichler 12.10.2025, 06:00
Kaum einen Zentimeter groß, doch enorme Schäden: die Schilf-Glasflügelzikade
Kaum einen Zentimeter groß, doch enorme Schäden: die Schilf-Glasflügelzikade (Foto: dpa)

Magdeburg/MZ - Ein aus Südeuropa stammendes Insekt befällt in Sachsen-Anhalt immer größere Flächen und schädigt Ackerfrüchte. Die fünf bis neun Millimeter große Schilf-Glasflügelzikade überträgt zwei Pflanzenkrankheiten, die den Ertrag einbrechen lassen.