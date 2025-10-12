Sie sind seit mehr als 20 Jahren verheiratet und auf Bildschirm wie Bühne vielbeschäftigt und erfolgreich. Jetzt gehen Anna Loos und ihr Mann Jan Josef Liefers mit einem Theaterstück des englischen Schriftstellers Nick Hornby auf Tournee. „Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst“ ist natürlich ein Beziehungsstück.

Schauspielerin und Sängerin Anna Loos und Schauspieler Jan Josef Liefers sind seit mher als 20 Jahren verheiratet und beide im Beruf erfolgreich.

Halle/MZ. - Anna Loos und Jan Josef Liefers sind seit mehr als 20 Jahren verheiratet. Jetzt gehen sie mit einer Lesung auf Tour – und spielen ein Paar in der Krise. Hannah Scheiwe hat mit beiden per Videotelefonat über den Umgang mit Macken des anderen gesprochen – und warum Professor Boerne im wahren Leben schwer auszuhalten wäre.