Der Preis der Jury in Cannes – und vielleicht bald ein Oscar? „In die Sonne schauen“ von Mascha Schilinski schreibt schon jetzt Kinogeschichte. Ohne einen kleinen Ort in der Altmark wäre das nicht möglich gewesen. Ein Besuch in Neulingen

Erst Cannes, bald ein Oscar? Wie ein Film ein Dorf in der Altmark berühmt macht

Freuen sich, dass ihr Dorf im Film "In die Sonne schauen" groß rauskommt: Christa Ringkamp (li.), Helga Lechler und Axel Tiemann aus Neulingen

Halle/Neulingen/MZ - Irgendwann hat es Christa Ringkamp gereicht. Also klebt auf der Tafel, die direkt am Hoftor auf ihr Café hinweist, jetzt dieser A-4-Zettel: „Unser Landhof war nicht der Drehort für den Film ,In die Sonne schauen’“. Musste mal gesagt werden.