Eine Altmärkerin weigerte sich, die vom Land verlangte zusätzliche Unterrichtsstunde zu leisten und wurde entlassen. Jetzt haben sich beide Seiten geeinigt - was hat die Frau erreicht?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/MZ - Eine Grundschullehrerin aus der Altmark gibt ihren Widerstand gegen die vom Land angeordnete zusätzliche Unterrichtsstunde auf und darf in den Schuldienst zurückkehren. Darauf hat sich die 60-Jährige am Donnerstag in einem außergerichtlichen Vergleich mit dem Landesschulamt geeinigt. Die Behörde hatte die Frau im September des vergangenen Jahres entlassen, nachdem sie sich geweigert hatte, die sogenannte Vorgriffsstunde zu erteilen.