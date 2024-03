Sachsen-Anhalt setzt Personalagenturen auf Pädagogen an: Für 1,2 Millionen Euro kamen in den vergangenen drei Jahren 110 Fachkräfte – ein Drittel hat den Schuldienst aber schon wieder verlassen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalt hat in den vergangenen drei Jahren 1,2 Millionen Euro an Personalagenturen gezahlt, um für das Land neue Lehrkräfte rekrutieren zu lassen. Das teilte das Landesbildungsministerium auf MZ-Anfrage mit. Über die Agenturen wurden seither 110 Lehrer eingestellt – ein Drittel des Personals hat den Landesdienst allerdings schon wieder verlassen, so das Ministerium.