Magdeburg/MZ - In sozialen Netzwerken wird derzeit viel über den verregneten Sommer gejuxt. Gummistiefel statt Strandschlappen, Regenschirm statt Sonnencreme – und häufig steht dabei ein sarkastisches Wort: „Höllensommer“. Einen solchen hatten einige Meteorologen nämlich angekündigt.

Gemeint war: Hitzeflirren, Dürre, Kollaps der Landwirtschaft. Nichts davon hat sich bewahrheitet. Um ein Bibelzitat abzuwandeln: Höllensommer, wo ist dein Sieg?

Langfristige Wetterprognosen sind Glückssache

Viele Meteorologen haben davor gewarnt, schon im Frühjahr einen Sommer der einen oder anderen Art auszurufen. Tatsächlich sind die Trefferquoten bei langfristigen Vorhersagen lausig – man kann recht haben, man kann völlig falsch liegen. Der Wetterexperte Jörg Kachelmann bezeichnete die Behauptung, 2025 stehe ein Höllensommer bevor, bereits im Mai als „freie Erfindung, die in den Online-Medien sehr gut klickt“. Er hat recht behalten.

Den Schaden haben aber nicht diejenigen, die unbelegte Wetterprognosen verbreitet haben. Viele Gags richten sich vielmehr gegen die Klimawissenschaft und ihre Erkenntnis, dass sich die Erde durch menschliche Einflüsse stetig erwärmt. Die Tatsache, dass wir im Juli die Pullover rauskramen mussten, übertrumpft bisweilen die komplizierten Berechnungen der Wissenschaftler.

Die Temperaturen lagen trotzdem höher als vor einem Jahrhundert

Allerdings: Das, was wir beim Blick aus dem Fenster sehen, ist Wetter. Was sich in langfristigen Datenreihen niederschlägt, ist Klima. Und da kann dieser Sommer, leider, keine Entwarnung geben. Trotz fehlender Sonne und viel Regen lag die Temperatur höher als zu Beginn der Aufzeichnungen. Man kann ahnen, was passiert, wenn in einem der nächsten Jahre wieder wochenlang Hochdruckeinfluss herrscht.

Den Autor erreichen Sie unter: [email protected]

Diejenigen, die verfrüht einen „Höllensommer“ ausgerufen haben, haben Quatsch erzählt. Dafür verantwortlich sind aber sie allein – und nicht diejenigen Wissenschaftler, die seriös Fakten ermitteln.