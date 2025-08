Halle/MZ. - Der große Ball mit der Aufforderung „Roll with the Punches“ rollt von der Leinwand auf die Bühne. Und hinter ihm springt der Mann in den Ring, auf den alle warten. Bryan Adams trägt Jeans und rote Schuhe, er grient breit und startet mit „Kick ass“ in einen Sommerabend, der zum vorläufigen Höhepunkt des diesjährigen Mitteldeutschen Kultursommers wird.

