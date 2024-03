Seit April 2023 müssen Pädagogen in Sachsen-Anhalt mehr arbeiten - das Gehalt dafür bleibt das Land aber oft schuldig. Das Bildungsministerium hat dafür eine überraschende Erklärung.

Lehrer in Sachsen-Anhalt warten schon elf Monate auf Bezahlung

Magdeburg/MZ - Fast ein Jahr nach der Erhöhung der wöchentlichen Unterrichtsverpflichtung um eine Stunde gibt es Lehrer, die für ihre Mehrarbeit noch keinen einzigen Cent erhalten haben. „Ich habe in unserem Kollegium nachgefragt, und bei uns hat noch niemand Geld bekommen – nicht einmal für das vergangene Schuljahr“, beklagt eine Lehrerin aus dem Landkreis Wittenberg gegenüber der MZ. Die 54-Jährige will ihren Namen nicht öffentlich machen, weil sie negative Folgen für sich und ihre Schule fürchtet. Auch an zwei Nachbarschulen, sagt sie, hätten die Kollegen noch keinen Lohn erhalten.