weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Rücktritt nach massiven Bedrohungen: Ein Jahr nach seinem Rücktritt: Jetzt spricht Ex-Landrat Dirk Neubauer

Rücktritt nach massiven Bedrohungen Ein Jahr nach seinem Rücktritt: Jetzt spricht Ex-Landrat Dirk Neubauer

Nach massiven Drohungen warf Sachsens einziger Landrat ohne CDU-Parteibuch vor einem Jahr hin. Nun macht der gebürtige Hallenser Dirk Neubauer wieder Politik, aber anders als vorher.

Von Alexander Schierholz 29.09.2025, 18:00
„Ich bin für eine klare Sprache“: Dirk Neubauer spitzt auch mal zu und eckt an.
„Ich bin für eine klare Sprache“: Dirk Neubauer spitzt auch mal zu und eckt an. (Foto: Dirk Neubauer)

Halle/Augustusburg/MZ - Vor ein paar Tagen hat sich Dirk Neubauer auf Instagram einmal mehr für ein Verbot der AfD ausgesprochen: „Die Verfasser:innen des Grundgesetzes haben das Parteienverbot erdacht, damit sich 33 nicht wiederholen kann“, postet der ehemalige parteilose Landrat von Mittelsachsen.