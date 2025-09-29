Nach massiven Drohungen warf Sachsens einziger Landrat ohne CDU-Parteibuch vor einem Jahr hin. Nun macht der gebürtige Hallenser Dirk Neubauer wieder Politik, aber anders als vorher.

Ein Jahr nach seinem Rücktritt: Jetzt spricht Ex-Landrat Dirk Neubauer

„Ich bin für eine klare Sprache“: Dirk Neubauer spitzt auch mal zu und eckt an.

Halle/Augustusburg/MZ - Vor ein paar Tagen hat sich Dirk Neubauer auf Instagram einmal mehr für ein Verbot der AfD ausgesprochen: „Die Verfasser:innen des Grundgesetzes haben das Parteienverbot erdacht, damit sich 33 nicht wiederholen kann“, postet der ehemalige parteilose Landrat von Mittelsachsen.