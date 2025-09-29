Diese Inszenierung ist ein Coup: Mit Ludger Vollmers Oper „Rummelplatz“ nach dem Wismut-Roman des halleschen Autors Werner Bräunig glänzt Chemnitz als Kulturhauptstadt.

CHEMNITZ/MZ. - Man fasst es kaum: die zweite Vorstellung einer Opernnovität vor ausverkauftem Haus mit einer Viertelstunde Ovationen am Ende! Wenn man Chemnitz mit der Bahn IC(E)-frei ansteuert, glaubt man während der Fahrt erst mal nicht, in eine europäische Kulturhauptstadt zu kommen. Doch ausgerechnet die Oper der Stadt hat jetzt mit ihrem Auftragswerk „Rummelplatz“ das vollmundige Label auf einem Niveau beglaubigt, das man sich kaum besser denken kann.