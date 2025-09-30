Der US-Generalkonsul für Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen gibt sein Amt auf. Das sind die Gründe.

Ein Amerikaner sagt „goodbye“: Warum ein US-Diplomat sich aus Sachsen-Anhalt verabschiedet

US-Generalkonsul John R. Crosby (Mitte), hier beim Gedenken an 80 Jahre Kriegsende in Halle, mit Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos, l.) und dem Geschäftsträger der US-Botschaft in Berlin, Alan Meltzer

Halle/Leipzig/MZ - John R. Crosby sagt „Auf Wiedersehen“: Gut zwei Jahre lang leitete der Diplomat das US-Generalkonsulat in Leipzig, zuständig für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Nun verabschiedet er sich nach 25 Jahren in Diensten der Vereinigten Staaten in den Ruhestand. Im Oktober räumt er seinen Schreibtisch, wie das Konsulat mitteilte. Wer ihm nachfolgt, ist offen.