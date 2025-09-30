Eil
Verband rügt „Millionengrab“ 40 Millionen Euro Miete für Ministerialbeamte - diesen Fall aus Sachsen-Anhalt prangert der Bund der Steuerzahler an
Die Regierung in Magdeburg hat die Gebäude für mehrere Ministerien nur gemietet, die Kosten sind hoch. Wie reagiert der zuständige Finanzminister auf Kritik an diesem Modell?
Aktualisiert: 30.09.2025, 16:42
Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalt vergeudet nach Einschätzung des Bunds der Steuerzahler Millionensummen für die Unterbringung von Ministerialbeamten in angemieteten Gebäuden. Dabei geht es um drei Ministerien: jene für Wirtschaft, Umwelt und Verkehr.