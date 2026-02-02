Die Polizei hat am Sonntag in Mahlwinkel einen geplanten Tuning- und Driftwettbewerb im Solarpark verhindert. Ein 22-Jähriger im Audi raste mit 120 km/h davon. Erst mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte konnte er gestoppt werden.

Mahlwinkel. - Auf dem Gelände des Solarparks in Mahlwinkel (Landkreis Börde) sind am Sonntag mehrere Personen bei einem illegalen Rennen erwischt worden, so die Polizei.

Nach den Angaben standen vier Autos auf der Freifläche des Solarparks. Als sich die Polizei näherte, seien die Fahrzeuge weggefahren, so die Polizei weiter. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd hielten drei Pkw an.

Ein 22-Jähriger setzte die Fahrt mit seinem Audi hingegen fort. Er sei mit 120 km/h durch den Ort Cobbel gefahren. Weitere hinzugezogene Polizeibeamte konnten den Flüchtenden dann zum Anhalten bewegen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatten die beteiligten Personen in Mahlwinkel ein Tuningtreffen und einen illegalen Driftwettbewerb geplant.