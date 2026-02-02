2025 wurden so wenige Heizungen verkauft ein eingebaut wie in 15 Jahren nicht mehr. Öl und Gas erleben einen deutlichen Rückgang, Wärmepumpen bleiben hingegen stabil. Branchenexperten fordern nun Klarheit von der Bundesregierung.

Warum der Verkauf neuer Heizungen in Deutschland so stark eingebrochen ist

Der Einbau neuer Heizungen wie hier in Hettstedt ist in Deutschland stark rückläufig.

Magdeburg/MZ - Wegen Unklarheiten über mögliche Neuregelungen im Gebäudeenergiegesetz ist der Absatz und Einbau neuer Heizungen bundesweit eingebrochen. 2025 wurden so wenig Heizungen verkauft wie in den vergangenen 15 Jahren nicht mehr, das zeigen neue Zahlen des Bundesverbandes der Deutschen Heizungsindustrie (BDH).