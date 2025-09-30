weather wolkig
  4. Benno Pludra: DDR-Kinderbuchautor immer noch gelesen

Die Kinderbücher von Benno Pludra erreichen noch immer ihr Publikum. Am 1. Oktober wäre der Autor 100 Jahre alt geworden.

Von Andreas Montag 30.09.2025, 18:15
Schriftsteller Benno Pludra ( 1925-2014): Er schrieb Bestseller wie „Lütt Matten und die weiße Muschel“ und „Insel der Schwäne“. Foto: Beltz & Gelberg

Halle/MZ - An Benno Pludra erinnert man sich gern. Weil er Kinderbücher geschrieben hat, die so voller Fantasie und Liebe sind, dass sie einen durch ein ganzes Leben begleiten können – und immer noch gelesen werden. „Die Reise nach Sundevit“ ist vielleicht das berühmteste seiner Werke, das von dem Regisseur Heiner Carow (1929–1997) für die Defa verfilmt worden ist.