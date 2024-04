Ende der 90er überschwemmte eine Heroin-Welle die Stadt Halle. Die Dealer sprachen gezielt Jugendliche an. Mit 14 wurde auch Anja abhängig und tauschte einen Alptraum gegen den nächsten. Erst durch ein Substitutionsprogramm fand sie den Weg aus der Heroinsucht. Doch die Versorgung in Sachsen-Anhalt ist heute gefährdet.

Mit ihren damaligen Freunden rauchte Anja Heroin auf Spielplätzen in der Silberhöhe.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Der Abend, an dem Anjas Leben aus den Fugen gerät, beginnt mit Handball. Zwei Stunden trainiert die 14-Jährige in der Turnhalle des TSV Halle Süd. Der Handballsport ist Anjas einziger Lichtblick der Woche. Sie ist einsam, ihre alleinerziehende Mutter kaum da, in der Schule wird sie gehänselt. Auf dem Handballfeld aber ist sie Teil eines Teams mit einem gemeinsamen Ziel.