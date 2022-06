Die Pandemie ist nicht vorbei!

Halle (Saale)/MZ - Inmitten der schrecklichen Nachrichten zum Ukraine-Krieg und des Ärgers über hohe Spritpreise geht ein Thema fast unter: die Pandemie. Die umfassenden Lockerungen ab Sonntag verstärken eine Haltung, die fast schon als sorglos bewertet werden kann. Doch ein Blick auf die Lage zeigt: Die Kliniken auch in Sachsen-Anhalt steuern auf ihre Belastungsgrenze zu. Es ist also ein Trugschluss zu glauben, dass die Pandemie vorbei ist. Die fünfte Welle hat gerade an Fahrt aufgenommen.

