Sachsen-Anhalt: Immer mehr Corona-Patienten in den Kliniken

Halle (Saale)/MZ - Mit steigenden Inzidenzen werden in Sachsen-Anhalt auch wieder mehr Corona-Patienten in den Kliniken behandelt. Für die nächsten Wochen wird ein weiterer Anstieg erwartet - doch schon jetzt stehen einige Krankenhäuser an der Belastungsgrenze. Denn in den meisten Häusern besteht ein massiver Personalmangel, weil Mitarbeiter infiziert oder in Quarantäne sind. Eine Mehrbelastung könnte auch durch Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine entstehen, deren Impfschutz oft nicht ausreicht.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<