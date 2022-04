Dickes Gehaltsplus: 26 Prozent mehr Lohn in der Ernährungsbranche in Sachsen-Anhalt

Die Mitarbeiter in der Ernährungsbranche in Sachsen-Anhalt erhalten bis 2026 deutlich mehr Lohn. Mit welchen Mitteln die Gewerkschaft NGG den hohen Tarifabschluss erreicht hat.

Die Sektkellerei Rotkäppchen-Mumm aus Freyburg wird künftig wieder die Lohnabschlüsse über den Arbeitgeberverband in Sachsen-Anhalt aushandeln.

Halle/MZ - Nach zwei Jahren Verhandlung gibt es in der Ernährungswirtschaft in Sachsen-Anhalt einen neuen Tarifvertrag. Bis zum Jahr 2026 sollen die Beschäftigen ein Lohnplus von 26 Prozent erhalten. Darauf einigten sich der Verband der Ernährungswirtschaft (VdEW) und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Der Abschluss gilt den Angaben zufolge für 17 Firmen mit insgesamt 4.000 Beschäftigten. „In einer Zeit der explodierenden Kosten und hohen Marktirritationen haben wir uns als Branche bis an die Decke gestreckt“, kommentiert der Verhandlungsführer der Arbeitgeber, Vehid Alemić, das Ergebnis.