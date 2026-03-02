Der Krieg im Iran und in den Golfstaaten zwingt DHL am Drehkreuz Leipzig/Halle zu spontanen Routenänderungen. Welche Auswirkungen das auf den Frachtflugverkehr hat.

Halle/MZ. - Der Krieg im Nahen Osten wirkt sich auch auf den Flugverkehr am Flughafen Leipzig/Halle aus. Besonders betroffen ist der Frachtbereich, darunter das weltweit größte Drehkreuz des Logistikunternehmens DHL. Nach Angaben eines Unternehmenssprechers muss das Unternehmen aufgrund der aktuellen Lage Flugrouten ändern. „Die Sicherheit unserer Mitarbeitenden hat für uns höchste Priorität. Die Eskalation in der Region hat zu mehreren Luftraumsperrungen in zahlreichen Ländern der Region geführt, darunter Lufträume in vielen Golfstaaten und in Israel“, sagte Matthias Persson, DHL-Sprecher für Sachsen und Sachsen-Anhalt.