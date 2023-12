Die zentrale Feier zum Tag der Deutschen Einheit fand 2021 in Halle statt. Nun soll in der Stadt das Zukunftszentrum zum selben Thema entstehen.

Halle/MZ. - Mit altem Schablonendenken komme man in der Diskussion um die Deutsche Einheit nicht weiter, sagt der viel beachtete Soziologe Raj Kollmorgen, ein gebürtiger Leipziger. Am 19. Dezember hält er dazu einen öffentlichen Vortrag an der Universität Halle. Was tatsächlich helfen könne und warum die AfD kein ostdeutsches Phänomen sei, verrät er vorab im Interview mit MZ-Wissenschaftsredakteur Matthias Müller.