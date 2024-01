Wo am Wochenende in Sachsen-Anhalt wieder gegen rechts demonstriert wird

In Sachsen-Anhalt haben am vergangenen Wochenende Zehntausende Menschen in Halle und Magdeburg gegen die AfD demonstriert.

Halle (Saale)/Magdeburg. Bundesweit sind an diesem Wochenende wieder zahlreiche Demonstrationen geplant, um ein Zeichen gegen Rechtsextremismus zu setzen. Auch in Sachsen-Anhalt gehen in den kommenden Tagen vielerorts Bürger auf die Straße.

Auslöser für die Proteste sind die Enthüllungen des Recherchezentrums Correctiv über das geheime Treffen Rechtsextremer in Potsdam, bei dem über die massenhafte Vertreibung von Menschen aus Deutschland gesprochen wurde. Auch ein hochrangiger Vertreter der AfD Sachsen-Anhalt war dabei anwesend.

Nach den großen Demos in Halle und Magdeburg am vergangenen Wochenende und der Kundgebung „Lichter gegen Rechts“ in Dessau-Roßlau am Mittwoch finden an diesem Wochenende in zahlreichen Orten Sachsen-Anhalts Proteste gegen Rechtsextremismus statt.

Samstag, 27. Januar 2024

Seehausen (Altmark): 10 Uhr, Postplatz

10 Uhr, Postplatz Tangerhütte: 11 Uhr, Rathausplatz

11 Uhr, Rathausplatz Blankenburg (Harz): 11 Uhr, Tummelplatz

11 Uhr, Tummelplatz Stendal: 12 Uhr, Sperlingsplatz

12 Uhr, Sperlingsplatz Tangermünde: 14 Uhr, Marktplatz

14 Uhr, Marktplatz Sangerhausen: 14 Uhr, Marktplatz

14 Uhr, Marktplatz Quedlinburg: 15 Uhr, Marktplatz

15 Uhr, Marktplatz Wittenberg: 16 Uhr, Marktplatz

16 Uhr, Marktplatz Halle (Saale), 18 Uhr, Marktplatz

Sonntag, 28. Januar 2024

Stolberg: 13.30 Uhr, Kaiserplatz

13.30 Uhr, Kaiserplatz Aschersleben: 14 Uhr, Johannistorplatz

14 Uhr, Johannistorplatz Gardelegen: 14 Uhr, Rathausplatz

14 Uhr, Rathausplatz Wernigerode: 15 Uhr, Marktplatz

Auch für Februar 2024 sind bereits Proteste gegen rechts angekündigt. So gehen am 1. Februar Menschen in Naumburg (19 Uhr, Marktplatz) auf die Straße, am 4. Februar in Weißenfels (15 Uhr, Marktplatz) und am 11. Februar in Zeitz (15 Uhr, Altmarkt).

Protest gegen die AfD: Zehntausende bei Kundgebung in Halle - größte Demo seit der Wende

Die meisten Teilnehmer in Sachsen-Anhalt gab es vergangenes Wochenende bei der Kundgebung in Halle. Am 20. Januar begann gegen 14 Uhr auf dem August-Bebel-Platz die Protestaktion. Nach Polizeiangaben waren 1.000 Menschen gemeldet, doch am Ende demonstrierten deutlich mehr.

Bei der Demonstration „Dem Rechtsruck widersetzen“, das vom überparteilichen Bündnis „Halle gegen Rechts“ angemeldet wurde, protestierten knapp 15.000 Menschen. Die Organisatoren waren von der Zahl der Menschen überwältigt. Es war wohl die größte Demo in Halle seit der Wende.

Demonstrationen in Magdeburg - mehrere Kundgebungen gegen rechts im Stadtgebiet

Auch in Magdeburg fanden vergangenen Samstag mehrere Kundgebungen gegen rechts statt. Eine Veranstaltung begann am 20. Januar um 12 Uhr am Willy-Brandt-Platz (Bahnhofsvorplatz), eine zweite am Rathaus beziehungsweise am Guericke-Denkmal einige Stunden später.

Neben den Veranstaltungen in der Innenstadt, Buckau und Sudenburg gab es auch an vielen Orten in der Stadt Mahnwachen und Friedensspaziergänge. Um 17.30 Uhr fanden alle Initiativen auf dem Domplatz zusammen, um dem Protest noch einmal gemeinsam Nachdruck zu verleihen.

In Stendal kam es bereits Mitte Januar zu einer spontanen Demo mit rund 100 Teilnehmern auf dem Marktplatz. Am 15. Januar folgten etwa 200 Menschen dem Aufruf von "Dessau Nazifrei" und versammelten sich kurzfristig zu einer Demo in der Muldstraße.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff begrüßt Proteste

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff hatte die Proteste gegen Rechtsextremismus in Halle sowie Magdeburg begrüßt. „Die hohe Beteiligung an den Demonstrationen, besonders in Halle, ist ein starkes Signal gegen Rechtsextremismus und für ein demokratisches Miteinander, auf das wir mit Stolz blicken können“, sagte der CDU-Politiker der Mitteldeutschen Zeitung.

Nach Angaben des Bündnisses #ZusammenGegenRechts sind für das Wochenende bundesweit mehr als 200 Demonstrationen gegen die AfD und Rechtsextremismus angemeldet.