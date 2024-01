Seit Tagen kommt es in verschiedenen Städten zu Demonstrationen gegen rechts. Hintergrund sind Enthüllungen über rechtsextreme Deportationspläne. Auch in Sachsen-Anhalt wird demonstriert.

Halle - Wenn am Wochenende bundesweit zehntausende Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße gehen, wird es auch in mehreren Städten in Sachsen-Anhalt Kundgebungen geben. Die meisten Teilnehmer werden dabei in Halle erwartet. Nach Polizeiangaben sind 1000 Menschen angemeldet. Die Demonstration steht unter dem Titel „Dem Rechtsruck widersetzen“. Angemeldet ist sie vom Bündnis „Halle gegen Rechts“, einem überparteilichen Bündnis von mehr als 30 Organisationen, darunter Gewerkschaften, Sozialverbände und Kirchen.

In Magdeburg wird es am Samstag mehrere Demonstrationen und Mahnwachen geben. Wie das „Bündnis gegen Rechts“ mitteilte, sind im Rahmen der Aktionswoche „Eine Stadt für alle“ verschiedene Aktionen geplant. Am späten Nachmittag soll es dabei auch eine Abschlusskundgebung auf dem Domplatz geben. Die Polizei rechnet mit mehreren hundert Teilnehmern.