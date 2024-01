Kundgebung auf dem Markt Nach Aufruf von „Dessau Nazifrei“: 200 Menschen demonstrieren in der Nähe des AfD-Büros

Dem Aufruf von „Dessau Nazifrei“ zur Spontandemo in der Nähe des AfD-Büros in der Dessauer Muldstraße sind am Montagabend ungefähr 200 Menschen gefolgt.