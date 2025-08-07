In der Burgwallstraße in Roßlau ist in der Nacht zum Donnerstag ein Wohnmobil der Marke Citroen verschwunden.

Roßlau/MZ. - In der Burgwallstraße in Roßlau ist in der Nacht zum Donnerstag, 7. August, ein Wohnmobil gestohlen worden. Das hat der 59-jährige Besitzer angezeigt.

Dieser hatte das Wohnmobil der Marke Citroen am Mittwoch gegen 18.30 Uhr abgestellt, am Donnerstag gegen 5.45 Uhr war es verschwunden. Der Mann gab an, dass er das Fahrzeug sonst auf einem abgeschlossenen Stellplatz abstellt. Da dieser jedoch zurzeit nicht genutzt werden kann, hatte er das Wohnmobil auf der Straße vor seiner Wohnung geparkt.

Der Wert des Campers wird auf etwa 55.000 Euro geschätzt. Im Fahrzeug befanden sich zudem Campingzubehör sowie persönliche Gegenstände im Wert von circa 1.500 Euro. Die Polizei hat das Wohnmobil zur Fahndung ausgeschrieben.