Europa-Rosarium in Sangerhausen "Nacht der 1.000 Lichter" lebt wieder auf: Was geboten wird und welche Star-DJs auftreten
Die „Nacht der 1.000 Lichter“ gibt es erstmals nach sechs Jahren Pause wieder. Was am 23. August den Gästen im Sangerhäuser Rosarium alles geboten wird und was der Eintritt kostet.
Aktualisiert: 07.08.2025, 14:11
Sangerhausen/MZ. - Die „Nacht der 1.000 Lichter“ gehörte jahrzehntelang zu den Veranstaltungshöhepunkten in Sangerhausen, bis sie vor sechs Jahren eingestellt wurde. Am Sonnabend, 23. August, soll die Reihe nun aber im Europa-Rosarium mit der 20. Auflage ihre Wiedergeburt erleben.