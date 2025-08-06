Die „Nacht der 1.000 Lichter“ gibt es erstmals nach sechs Jahren Pause wieder. Was am 23. August den Gästen im Sangerhäuser Rosarium alles geboten wird und was der Eintritt kostet.

"Nacht der 1.000 Lichter" lebt wieder auf: Was geboten wird und welche Star-DJs auftreten

Dieses Foto stammt von der letzten „Nacht der 1.000 Lichter“, die 2019 in Sangerhausen stattfand. Bei der Neuauflage am 23. August soll das Programm deutlich größer ausfallen.

Sangerhausen/MZ. - Die „Nacht der 1.000 Lichter“ gehörte jahrzehntelang zu den Veranstaltungshöhepunkten in Sangerhausen, bis sie vor sechs Jahren eingestellt wurde. Am Sonnabend, 23. August, soll die Reihe nun aber im Europa-Rosarium mit der 20. Auflage ihre Wiedergeburt erleben.