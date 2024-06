Halle/MZ - Sie streifen meist nachts umher, tragen Waffen und sind unberechenbar: Wilderer bedrohen die Wildtierbestände in Sachsen-Anhalt. Jäger entdecken regelmäßig qualvoll verendete Tiere im Land – zuletzt etwa in der Altmark und im Harz. Darunter sind immer wieder auch Jungtiere und Arten, für die eigentlich eine Schonzeit gilt. Die Polizei warnt zudem vor Risiken für Menschen, die von den bewaffneten Kriminellen ausgehen. „Bei einem Jagdwilderer muss man damit rechnen, dass er eine illegale Waffe trägt. Da besteht absolute Gefahr“, sagte Michael Klocke, Sprecher des Landeskriminalamtes (LKA), der MZ.

Jagdwilderei umfasst das Töten von Wildtieren ohne Jagdschein oder Erlaubnis, aber auch das unerlaubte Mitnehmen etwa eines abgeworfenen Hirschgeweihs. In Sachsen-Anhalt zählte die Polizei laut LKA im Vorjahr 40 Fälle, 15 davon wurden aufgeklärt. Die Ermittlungen seien schwierig, sagte LKA-Sprecher Klocke. Demnach sind die Wilddiebe meist nachts fernab von Straßen unterwegs. Die Polizisten seien auf Hinweise von Bürgern oder Jägern angewiesen.

Wilderer missachten Schonzeiten und Tierschutz

Vielen Waidmännern sind die Wilddiebe ebenfalls ein Dorn im Auge: Revierpächtern entgingen durch illegale Abschüsse schließlich Fleisch und so auch Geld, sagte Wolf Last, Geschäftsführer des Landesjagdverbands. Zudem scherten sich Wilderer in der Regel nicht um Abschusspläne, Schonzeiten und Jagdgesetze. Wird etwa eine Wildschweinmutter erschossen, verhungern ihre Frischlinge anschließend qualvoll. „Das ist ein moralisches Problem und nicht Sinn der Jagd“, betonte Last. Die Jäger rechnen zudem mit einer hohen Dunkelziffer an illegalen Abschüssen. „Viele Leute bringen das gar nicht zur Anzeige“, so Last.

Derweil verdichten sich die Hinweise auf eine aktive Wilddieb-Szene. In Osterburg (Altmark) entdeckten Jäger zuletzt mehrere Kadaver von angeschossenen Rehen und Wildschweinen, im Harz berichten Jäger regelmäßig von nächtlichen Schüssen. Schusswunden und zum Teil entfernte Trophäen an Kadavern deuten darauf hin, dass die Wilderer aus der Jagdszene stammen. Ihr Motiv bleibt jedoch schleierhaft. Das Fleisch verspreche kaum Profit, sagte Wolf Last. „Ich denke, es geht um eine Outlaw-Mentalität. Sie befriedigen ihre niederen Triebe.“

Naturschützer fürchten um Schutz bedrohter Arten

Das gehe häufig zu Lasten der Tiere, sagte Ralf Meyer, Landesvorsitzender des Naturschutzbundes BUND. Wilddiebe machten auch Jagd auf geschützte Arten – etwa auf Seeadler oder Luchse. „Das ist ein Problem für den Artenschutz“, so Meyer. Die Wilderer legten außerdem immer wieder illegale Fallen aus. „Das kann auch für den Menschen gefährlich werden.“

Wie skrupellos Wilderer mitunter vorgehen, zeigt ein Fall aus dem Jahr 2022 im rheinland-pfälzischen Kusel. Hier erschoss ein 39-Jähriger zwei Polizisten während einer Verkehrskontrolle. Im Kastenwagen des inzwischen verurteilten Mörders stellte die Polizei später 22 frisch geschossene Rehe und Hirsche sicher. Das Gericht geht davon aus, dass der Schütze die Wilderei vertuschen wollte. Der Polizistenmord habe die Jäger sensibilisiert, sagte Wolf Last. Auch Michael Klocke warnt davor, Wilddiebe anzusprechen. „Wählen sie sofort die 110.“

In Sachsen-Anhalt bewegt aktuell ein spektakulärer Fall von mutmaßlicher Wilderei die Jäger und Anwohner. Am Amtsgericht Halberstadt (Harz) muss sich ein 25-Jähriger unter anderem wegen des Vorwurfs der Wilderei und des unerlaubten Waffenbesitzes verantworten. Der Mann aus dem Vorharz soll laut Anklage allein in einer Nacht 24 Rehe und Hirsche gewildert haben – darunter auch Kitze. Die Tatwaffe soll er zuvor einem Jäger gestohlen haben. Seinen eigenen Jagdschein hatte der Angeklagte zuvor wegen fahrlässiger Körperverletzung verloren – er hatte einen Menschen während einer Jagd verletzt.