  4. Herabsetzung der Strafmündigkeit: CDU will Strafverfolgung auch gegen schwerkriminelle Kinder ermöglichen

Die CDU will härter gegen Jugendbanden und schwerkriminelle Kinder vorgehen: Die Landtagsfraktionen aus Sachsen-Anhalt und Sachsen fordern eine Reform des Strafrechts.

Von Jan Schumann 13.01.2026, 15:51
Will härteres Vorgehen gegen schwerkriminelle Kinder und Jugendliche ermöglichen: CDU-Fraktionschef Guido Heuer.
Will härteres Vorgehen gegen schwerkriminelle Kinder und Jugendliche ermöglichen: CDU-Fraktionschef Guido Heuer. (Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa)

Stolberg/MZ - Die CDU-Landtagsfraktionen in Sachsen-Anhalt und Sachsen wollen eine bundesweite Reform des Strafrechts anstoßen, um auch schwere Straftaten von Kindern und Jugendlichen verfolgen zu können. „Insbesondere bei schweren Straftaten und bandenmäßiger Begehung muss auch bei jüngeren Straftätern eine strafrechtliche Verantwortung möglich sein“, heißt es in einem gemeinsamen Beschluss der Fraktionen, den die Christdemokraten am Dienstag in Stolberg (Mansfeld-Südharz) vorstellten.