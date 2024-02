Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Am 19. Januar ist die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag schwer empört. Mit einer Gesetzesänderung will die Ampel-Koalition die Einbürgerung erleichtern, die Union schimpft über ein „Staatsangehörigkeitsentwertungsgesetz“. Auch die Abgeordnete Heike Brehmer aus Wernigerode (Harz) ist strikt dagegen. „Wir sehen keinen Bedarf an einer Reform des Staatsangehörigkeitsrechts“, hatte sie ihren Wählern schon im Dezember mitgeteilt. Als der Bundestag über das Vorhaben abstimmt, fehlt Brehmers Stimme allerdings. „Nicht abgegeben“, vermerkt die Parlamentsdokumentation.