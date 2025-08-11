Der im Juni zurückgetretene CDU-Politiker Markus Kurze soll eine Frau behelligt haben. Ihm folgt Andreas Schumann nach - folgt jetzt noch ein weiterer Wechsel?

Magdeburg/MZ - Die CDU-Landtagsfraktion hat einen ihrer wichtigsten Posten neu vergeben: Parlamentarischer Geschäftsführer ist jetzt Andreas Schumann. Der 61-jährige Magdeburger setzte sich in einer Stichwahl mit 17 zu 16 Stimmen gegen den Bernburger Stefan Ruland durch. Schumann folgt Markus Kurze nach, der im Juni nach einem mutmaßlichen alkoholisierten Fehlverhalten zurückgetreten war.