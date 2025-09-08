Das staatliche Online-Portal sollte die Qualität der Häuser transparent machen. Doch die Kritik ist vernichtend. Nun wird das Ende vorbereitet – das begrüßen nicht nur Krankenhauschefs.

Bundes-Klinik-Atlas steht vor dem Aus: Was Kliniker jetzt fordern

Wer für die „Geburtshile“ in „Halle“ Ergebnisse sucht, bekommt nur drei Treffer - zwei davon in Leipzig.

Halle/MZ. - Er sollte eines der Prestigeprojekte im Gesundheitswesen sein: Nun ist der Bundes-Klinik-Atlas zu Leistungen der Krankenhäuser offenbar gescheitert. Schon zur Einführung des staatlichen Informationsportals im Mai 2024 hagelte es Kritik auch aus Sachsen-Anhalt. Nun will die neue Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) die Projektgruppe für den Klinik-Atlas auflösen, das berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Krankenhausgesellschaft Sachsen-Anhalt begrüßt den Vorstoß: „Der Atlas ist mit gerade einmal zwanzig gelisteten Krankheiten ein völlig überflüssiges, für den Steuerzahler kostenintensives und bürokratisches Angebot“, sagte Gösta Heelemann, Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft in Sachsen-Anhalt (KGSAN), der MZ.