Brennende Gartenabfälle führen zu mehreren Flächenbränden

Stendal - Das Verbrennen von Gartenabfällen hat im Landkreis Stendal zu gleich drei Flächenbränden geführt. In allen drei Fällen habe der Wind am Samstag dafür gesorgt, dass Teile der Glut auf angrenzende Flächen flogen und dort jeweils Büsche, Gestrüpp und Gras in Brand setzten, teilte die Polizei am Sonntag mit. So entstanden bei Stendal, Tangerhütte und Ballerstedt Brände von etwa 300 bis 1000 Quadratmetern. Die Feuerwehr konnte nach Angaben der Beamten alle Brände löschen. Ein Mensch erlitt durch einen der Brände eine Rauchgasgasvergiftung. Gegen die Verursacher wurden polizeiliche Ermittlungen aufgenommen.